Joey Barton ne dirait pas non au poste d'entraîneur de l'OM

Aujourd'hui entraîneur de Fleetwood Town en League One (troisième division anglaise), Joey Barton n'en est qu'au début de sa deuxième carrière puisqu'il a commencé en tant que coach en juin 2018. L'ancien milieu de terrain poursuit donc son apprentisage, en espérant un jour être à la tête d'une équipe plus huppée. Interrogé par BeIn Sports, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (2012-2013) a donc évoqué la situation du club phocéen. Et il serait ravi d'entraîner les Phocéens dans le futur.

«Ces derniers jours, j'ai vu que M. Zubizarreta a quitté son poste. Et le club est un peu dans le flou depuis, a d'abord déclaré Joey Barton avant d'enchaîner sur le poste de technicien. Je vais devoir d'abord gagner beaucoup de trophées et de matches. Cela ne fait que 18 mois que j'entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur. Donc si cela arrive dans le futur, ce serait super. Mais je vais avoir beaucoup de pain sur la planche en tant qu'entraîneur avant de pouvoir prétendre diriger un club pareil.»