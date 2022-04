Coupe d’Italie : la Juventus domine la Fiorentina et file en finale

Le Juventus de Turin recevait ce mercredi soir la Fiorentina pour la demi-finale retour de la Coupe d’Italie, les Juventini s’étaient imposés 1-0 à l’aller à Florence. Les hommes de Massimiliano Allegri dans leur tenue blanche et noire débutaient la rencontre en 4-4-2 alors que les Florentins, en violet, étaient alignés en 4-3-3. Dans un début de match très disputé, c’était les visiteurs qui poussaient pour revenir dans la course à la qualification mais ils s’exposaient à des contres, avec notamment l’ancien attaquant de la Viola Dusan Vlahovic. Le Serbe butait cependant sur Dragowski (29e), mais c’était un autre ancien Florentin qui trouvait finalement la faille, sur une sortie loupée du portier adverse, il envoyait une frappe en demi-volée sous la barre de la Fiorentina pour ouvrir le score (32e, 1-0). Les joueurs de Vicenzo Italiano tentaient de rapidement égaliser mais Mattia Perin était attentif sur la belle tentative d’Arthur Cabral (41e).

La suite après cette publicité

En début de seconde période, c’était la Fiorentina qui se montrait de nouveau la plus dangereuse, mais Perin réalisait encore une formidable parade sur un puissance coup de tête de Martinez Quarta (51e). La formation turinoise qui évoluait toujours en contres aurait également pu rapidement faire le break, mais la frappe de Zakaria s’écrasait sur le montant gauche de Dragowski (56e). Puis quelques instants plus tard, c’était Adrien Rabiot qui pensait doubler la mise mais son but était refusé pour un hors-jeu, après utilisation de la VAR (70e). Malgré une grosse pression en fin de rencontre, la Fiorentina ne parvenait pas à recoller au tableau d’affichage et concédait même un second but en fin de match, bien servi en retrait par Cuadrado Danilo doublait la mise (94e, 2-0). La Juventus remportait donc cette double confrontation et validait ainsi son ticket pour la finale de la compétition. La Vieille Dame défiera l’Inter Milan en finale de Coupe d’Italie, le 11 mai prochain à Rome. Face à des Nerazzurri qui ont eux éliminé l’AC Milan mardi soir (3-0).