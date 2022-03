Coupe d'Italie : la Juventus s'impose dans le temps additionnel face à la Fiorentina

La Fiorentina recevait ce mercredi soir la Juventus au stade Artemio-Franchi en demi-finale aller de Coupe d’Italie. La formation florentine en violet débutait la rencontre en 4-3-3 alors que l’équipe de Massimiliano Allegri en blanc et noir évoluait en 3-5-2 avec un onze largement remanié, à cause de nombreuses absences, mais avec l’ancien Florentin Dusan Vlahovic à la pointe de l’attaque. Dans un début de match très engagé, c’était la Viola qui avait les premières opportunités notamment avec Jonathan Ikoné, très en forme, qui était proche d’ouvrir le score sur un beau contre mais le Français croisait trop sa frappe devant Mattia Perin (26e). Malgré une domination dans tous les compartiments du jeu de l’équipe de Vincenzo Italiano, les deux formations se neutralisaient et rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, le match repartait sur les mêmes bases avec une forte domination de la Viola, bien lancé dans la profondeur Jonathan Ikoné éliminait Matthijs De Ligt et frappait au but mais sa tentative s’écrasait sur le haut du poteau gauche de la Juventus (48e). La Vieille Dame aurait pu faire la différence sur sa première tentative mais Terraciano repoussait bien le ballon piqué de Vlahovic, le Serbe qui pour son retour à Florence était copieusement sifflé à chaque fois qu’il touchait la balle. Les Florentins qui ont frappé 21 fois au but durant la rencontre ne réussissaient pas à trouver la faille. C'était finalement la Juventus qui marquait dans le temps additionnel, sur un centre de Cuadrado, le défenseur de Fio Lorenzo Venuti loupait son dégagement et marquait contre son camp (0-1, 92e). Monsieur Guida sifflait la fin de la rencontre sur ce score de 0-1, une bonne opération pour les Turinois puisque la règle du but à l'extérieur est encore appliquée en Coupe d’Italie. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à Turin le 20 avril prochain.