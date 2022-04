Coupe d'Italie : l'Inter corrige l'AC Milan et file en finale

Suite des demi-finales de la Coupe d’Italie. En attendant le match de demain entre la Juventus et la Fiorentina (les Bianconeri se sont imposés 1-0 à Florence, ndlr), nous avions droit au retour du derby milanais ce soir entre l’Inter et l’AC Milan. Les deux formations s’étaient quittées sur un score nul et vierge à l’aller. Cette fois, il n’y a pas vraiment eu de suspense. Lautaro Martinez a lancé les festivités en ouvrant la marque dès la 4e minute sur un service de Matteo Darmian. L’Argentin a ensuite doublé la mise juste avant la pause (40e). 2-0, le break était fait.

Juste après l’heure de jeu, Bennacer pensait réduire le score pour les Rossoneri. C’était sans compter sur la VAR. Le cuir semble avoir touché le bras de Tomori juste avant la reprise de l’Algérien, le but a donc été annulé. Les Nerazzurri pouvaient souffler avant de mettre un terme au suspense grâce à Robin Gosens. 3-0, l’Inter attend désormais de savoir si elle défiera la Juve ou la Viola en finale.