Ajax : Antony ne pense pas au mercato

Si vous ne connaissez pas encore le Brésilien Antony, vous allez certainement en entendre parler prochainement, notamment si l'Ajax va loin en Ligue des Champions, ce qui ne semble pas impossible. Il faudra en tout cas s'intéresser au championnat hollandais pour voir jouer régulièrement l'une des nouvelles pépites du football brésilien puisqu'il se sent bien à Amsterdam et qu'il ne se voit pas partir pour le moment : «le marché des transferts ? Je suis heureux des rumeurs mais il y a beaucoup de grands joueurs ici, honnêtement je ne pense pas au marché ou à ma valorisation car je suis extrêmement heureux ici.»

Encore auteur d'un plutôt bon match face à Benfica, l'ailier ajacide est revenu en zone mixte sur le match nul concédé par son équipe alors qu'ils menaient au score : «nous savions qu'il y aurait de grosses difficultés, Benfica a beaucoup de qualité et jouait à domicile, avec des supporters qui les poussaient à fond. Nous quittons l'Estadio Da Luz avec un match nul et nous ne sommes pas satisfaits, mais nous savons que nous avons le match décisif à domicile et c'est important.»