Côte d'Ivoire-Sierra Leone : les compositions officielles sont tombées

Dans le cadre de la deuxième journée du Groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire affronte l’étonnante équipe du Sierra Leone ce dimanche à 17 heures. Au Stade de Japoma de Yaoundé, les Eléphants se présentent en confiance et espèrent bien conforter leur fauteuil de leader, eux qui ont réussi leur entrée dans la compétition en battant la Guinée Equatoriale (1-0) grâce à un but précoce de Max-Alain Gradel (5e). Sensation de ce début de CAN, la Sierra Leone a, quant à elle, marqué les esprits en tenant en échec le tenant du titre et favori algérien (0-0).

Pour cette affiche prometteuse, Patrice Beaumelle, qui vise un deuxième succès de rang, aligne donc un 4-3-3 où Badra débute dans les buts ivoiriens. Devant lui, Aurier, Bailly, Simon et Konan forment le quatuor défensif. Dans l'entrejeu, Kessié accompagnera Seri et Sangaré. Enfin sur le front de l'attaque, Pépé et Zaha seront chargés d'alimenter Haller, présent à la pointe de l'attaque ivoirienne. De son côté, John Keister, désireux de créer une nouvelle sensation, opte lui-aussi pour un 4-3-3. Impressionnant contre les Fennecs, le gardien M. Kamara débute logiquement dans les cages des Leone Stars et sera protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Wright, Caulker, Bangura et Kakay. Au milieu, J.Kamara, Quee et K.Kamara sont associés alors que Bundu, titulaire en pointe, sera soutenu par Turay et M.Kamara.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Côte d'Ivoire : Badra – Aurier, Bailly, Simon, Konan – Kessié, Seri, Sangaré – Zaha, Haller, Pépé

Sierra Leone : M.Kamara – Wright, Caulker, Bangura, Kakay – J.Kamara, Quee, K.Kamara – Turay, Bundu, M.Kamara.