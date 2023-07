Josh Maja quitte Bordeaux !

Alors que son contrat s’est achevé le 30 juin dernier, l’attaquant nigérian des Girondins de Bordeaux, Josh Maja (24 ans), quitte le club au scapulaire. Un départ qui était imminent et qui est donc désormais officiel.

«Le FC Girondins de Bordeaux remercie Josh Maja pour son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle. En fin de contrat au 30 juin 2023, Josh Maja quitte le Club au Scapulaire après quatre saisons et demie. Nous souhaitons le remercier pour tout ce qu’il a apporté au club» peut-on lire dans un communiqué.

Arrivé à l’hiver 2019 en provenance de Sunderland, il a mis du temps à se faire sa place dans l’équipe bordelaise. Néanmoins, il a brillé la saison dernière avec 16 buts et 6 offrandes en 37 rencontres de Ligue 2.

