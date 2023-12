La direction du Bayern Munich ouvre la porte à des renforts cet hiver

Pour le compte de la 16e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a résisté au retour de Wolfsburg (2-1) pour signer une nouvelle victoire en championnat. Si ce résultat favorable permet aux Bavarois de rester au contact du Bayer Leverkusen en tête du classement, ces derniers n’ont pu compter sur leur habituelle profondeur de banc pour s’imposer, en témoigne la présence d’Aleksandar Pavlovic dans l’entrejeu. Et pour cause, seulement 17 joueurs ont été convoqués par Thomas Tuchel en vertu des nombreux joueurs qui ont rejoint l’infirmerie ces derniers jours (Coman, Mazraoui, Kimmich, Goretzka). Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui approche à grands pas, le Bayern Munich est dans l’urgence et risque de devoir recruter pour pallier ses absents.

Ce vendredi, BILD nous informe que la direction du Bayern Munich a ouvert la porte à de nouvelles recrues cet hiver. «Nous verrons. Nous allons maintenant voir ce dont nous avons besoin, ce qui est possible et nous nous positionnerons. S’il va se passer quelque chose ? Oui, je le pense. Il ne s’agit pas de l’entraîneur, mais de l’ensemble de la situation et ce n’est tout simplement pas si facile en hiver. Nous voulons nous positionner de manière à atteindre nos objectifs au printemps», a déclaré le directeur sportif du champion d’Allemagne en titre, Christoph Freund, au micro de Sky Sports.