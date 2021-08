Le PSG accélère pour le successeur de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le mercato estival s'enflamme dans cette dernière ligne droite. Et le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau sévir dans les prochaines heures. Le club parisien qui est entré en négociations avec le Real Madrid pour un potentiel transfert de Kylian Mbappé, s'active en parallèle pour dénicher la perle rare capable de succéder au génie français.

Récemment, RMC Sport évoquait le travail de l'ombre effectué par Neymar pour plaider la cause d'un certain Richarlison. Les deux hommes se côtoient régulièrement en sélection brésilienne et s'apprécient clairement. Consciente que le départ de l'international français au Real se précise, la direction parisienne souhaite rapidement trouver son successeur.

Le PSG négocie avec les agents de Richarlison, Mino Raiola sondé pour Haaland

L'option Richarlison deviendrait de plus en plus crédible ces dernières heures au sein de l'état major francilien. L'attaquant d'Everton cocherait en effet toutes les cases en cas de départ de Mbappé. Selon les informations de ESPN Brésil, les agents du joueur brésilien se trouverait déjà à Paris et les négociations avec le PSG seraient déjà entamées. Reste à connaître la position des Toffees dans ce dossier. Céder son meilleur joueur n'entre pas dans les plans de Rafa Benitez.

Déjà buteur et passeur décisif face à Southampton cette saison en Premier League, l'intéressé avait prolongé son bail jusqu'en 2024 en décembre 2019. Pour rappel, Everton n'avait pas hésité à débourser 40 millions d'euros en 2018 pour enrôler le principal protagoniste. Sa valeur marchande a nettement évolué depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, et le Paris SG devra casser sa tirelire pour finaliser ce dossier. Tout peut donc encore se produire dans les prochaines heures. En parallèle du joueur auriverde, les dirigeants parisiens auraient également sondé Mino Raiola sur la faisabilité d'un transfert d'Erling Haaland révèle le Telegraph. Malheureusement, le Borussia Dortmund ne compte pas céder son buteur norvégien dans les ultimes heures du mercato. Sauf offre astronomique...