Atlético de Madrid : Antoine Griezmann a pris une décision radicale pour son avenir

Retraité de l’équipe de France, Antoine Griezmann (34 ans) reste toujours aussi concentré sur son aventure à l’Atlético de Madrid. L’attaquant français né à Mâcon dont le contrat court jusqu’en juin 2026 reste un rouage précieux des Colchoneros. Ainsi, l’attaquant reste toujours aussi utile comme en témoignent ses 42 apparitions pour 16 buts et 7 offrandes cette saison. Si l’âge d’Antoine Griezmann avance, son niveau reste excellent et sa motivation impacte.

Pour autant, les questions entourant son avenir sont nombreuses pour le joueur qui a régulièrement mis en avant sa volonté d’évoluer un jour en Major League Soccer. Alors que son nom a été lié à la franchise de Los Angeles FC sur les dernières semaines, la situation nécessitait surtout une entrevue entre Antoine Griezmann et ses dirigeants. Cela tombe bien puisqu’elle s’est tenue pendant la trêve internationale.

Antoine Griezmann est heureux à l’Atlético

Selon les informations d’AS, Antoine Griezmann a rencontré ses dirigeants pour évoquer la saison prochaine. Et les signaux entre les deux parties ont été positifs puisque l’attaquant français a plus de chances de rester du côté des Colchoneros que de plier bagage. Les deux parties se seraient entendues sur la volonté de poursuivre leur collaboration même si aucune offre n’a été effectuée.

Un premier contact positif entre le club madrilène et Antoine Griezmann qui a le mérite d’être rassurant. Appréciant toujours autant son poulain, Diego Simeone et le staff de l’Atlético de Madrid ont donné des signaux positifs sur Antoine Griezmann et ces derniers ont été répétés au Français qui est heureux de cette situation. Se sentant en confiance dans un club où il dispute actuellement sa neuvième saison, Antoine Griezmann n’est donc pas contre de faire la passe de dix.