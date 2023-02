Coupe d’Italie : la Juventus sort la Lazio et file en demi-finale

Ces derniers temps, la Juventus fait plus parler en dehors des terrains que sur. Après la grosse pénalité de 15 points en Championnat, la formation de Massimiliano Allegri n’y arrive plus du tout et reste sur 3 matches sans victoire en championnat. Et la situation pourrait être encore plus grave dans les jours à venir. Mais les supporters peuvent un peu se consoler avec le parcours de leur équipe en Coupe d’Italie.

Opposée à la Lazio Rome ce jeudi soir lors des quarts de finale de la Coppa Italia, la Juventus a assuré la qualification grâce à l’unique but de la rencontre signé du défenseur brésilien Bremer. Il avait marqué juste avant la mi-temps. Les coéquipiers de Paul Pogba , toujours absent du groupe, ont conservé leur avantage jusqu’au bout. Ils affronteront l’Inter Milan lors de la demi-finale.

