La Juventus Turin risque une nouvelle terrible sanction !

La suite après cette publicité

La Juventus Turin traverse une crise profonde. En difficulté sur le plan sportif, en témoigne cette nouvelle défaite contre Monza dimanche dernier, la Vieille Dame vit également des heures noires en dehors des terrains. Sanctionnée par le Tribunal de la Fédération Italienne de Football (FIGC), dans le cadre de la "Plusvalenze Case" - affaire dans laquelle le club piémontais a été accusé d’avoir surévalué les prix de vente dans certains transferts de joueurs et avoir ainsi enregistré dans leurs comptes des bénéfices injustifiés - la formation italienne n’est pas au bout de ses peines…

Selon les dernières informations du quotidien Corriere dello Sport, la Juventus pourrait, en effet, à nouveau être pénalisée de 20 points supplémentaires pour l’affaire de la manœuvre salariale ! Une possible sanction qui plongerait les coéquipiers d’Arkadiusz Milik dans les profondeurs du classement. Actuellement treizième avec 23 unités, le club se retrouverait avec 3 seulement points et serait donc dernier de Serie A à 15 points du maintien !

À lire

Serie A : la Juventus écope de 15 points de pénalité !

Le parquet veut achever la Juve !

Si une première audience est prévue début mars, le procès se tiendra lui entre avril et mai. Un timing cauchemardesque pour les Turinois puisqu’en cas de résultats contrastés d’ici là, le spectre de la relégation se rapprocherait fortement. Volonté du parquet, cette sanction place donc la Juve dans un scénario plus que jamais angoissant. Une situation délicate à l’heure où Massimiliano Allegri prépare un déplacement crucial à la Salernitana, mardi prochain. Pour éviter un tel affront, les avocats de la formation italienne travaillent actuellement sur le dossier et ne comptent pas se laisser faire.

La suite après cette publicité

«Le Juventus Football Club et son conseil d’avocats ont lu attentivement et analyseront en profondeur les motifs, publiés il y a peu de temps, de la décision des sections unies de la Cour d’appel fédérale. Il s’agit d’un document, prévisible dans son contenu, à la lumière de la lourde décision, mais entaché d’un illogisme évident, d’un manque de motivation et d’un manque de fondement juridique, auquel la Société et les particuliers s’opposeront en recourant au Conseil de garantie du CONI dans les termes établis. La validité des raisons de la Juventus sera fermement affirmée, tout en respectant les institutions qui les ont émises», précisait dans cette optique le communiqué du club turinois, qui a décidé de faire appel au Conseil de garantie du CONI. Peu importe l’issue et les sanctions prononcées, la Juve se souviendra longtemps de ses regrettables pirouettes comptables. Un danger direct pour le football moderne.