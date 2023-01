La Juventus Turin va faire appel après les sanctions !

Après la publication sur le site de la FIGC des motifs de la condamnation de la Cour d’appel fédérale, la Juventus Turin, via un communiqué publié sur le site officiel du club, a décidé de faire appel au Conseil de garantie du CONI.

«Le Juventus Football Club et son conseil d’avocats ont lu attentivement et analyseront en profondeur les motifs, publiés il y a peu de temps, de la décision des sections unies de la Cour d’appel fédérale. Il s’agit d’un document, prévisible dans son contenu, à la lumière de la lourde décision, mais entaché d’un illogisme évident, d’un manque de motivation et d’un manque de fondement juridique, auquel la Société et les particuliers s’opposeront en recourant au Conseil de garantie du CONI dans les termes établis. La validité des raisons de la Juventus sera fermement affirmée, tout en respectant les institutions qui les ont émises».

