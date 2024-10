Quand Luis Enrique soupçonnait Fabian Ruiz

Si aujourd’hui Fabian Ruiz fait le bonheur du PSG et de Luis Enrique, tout n’a pas toujours été tout rose entre les deux hommes. Loin de là… Lors de leur expérience commune avec le Roja - quand Fabian jouait encore à Naples et que l’Asturien était sélectionneur de l’Espagne - Luis Enrique avait accusé son milieu de terrain d’avoir fait fuiter la composition d’équipe prévue pour affronter l’Italie, en demi-finale de l’Euro 2021. Sûr de son fait, le technicien de 54 ans avait même demandé à la direction de sa fédération de mener une enquête approfondie à l’encontre de son joueur, sans suite.

Les accusations de l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain à l’encontre de l’Espagnol n’ont finalement jamais pu être prouvées, mais elles ont fait trembler les murs du vestiaire de la Roja à l’époque. D’après Relevo, des rumeurs faisaient écho d’une potentielle bagarre entre les deux hommes, mais rien ne peut l’affirmer et cette version a depuis été contredite par les principaux intéressés. Trois ans après ces évènements, et une période de près de 20 matchs sans goûter à un rassemblement de la Roja, le milieu de 28 ans a su renverser la tendance en devenant indiscutable en club et en sélection.