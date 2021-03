Chelsea : Donnarumma dans le viseur ?

À 22 ans, Gianluigi Donarumma est déjà le présent et le futur au poste de gardien de but. Propulsé très jeune au rang de titulaire à l’AC Milan, son club formateur, le portier international italien pourrait quitter San Siro cet été alors que son contrat, qui prend fin dans quelques mois, n’a toujours pas été prolongé.

Forcément, les plus grands clubs européens surveillent sa situation, et selon les informations d’Eurosport, Chelsea ferait partie des prétendants. Les Blues pourraient se positionner sur le dossier si Donnarumma ne prolonge pas avec les Rossoneri. Alors que Kepa ne donne pas pleine satisfaction et qu’Édouard Mendy n’est pas tout jeune (29 ans), Gianluigi Donnarumma pourrait être enfin la solution tant recherchée par les dirigeants de Stamford Bridge au poste de gardien.