La sortie mystérieuse de Viktor Gyökeres sur son mercato

Le Soulier d’argent. Cette saison, Viktor Gyökeres a longtemps été proche de remporter le titre de Soulier d’or. Mais il a été devancé dans la dernière ligne droite par Kylian Mbappé et ses 31 buts marqués en Liga (62 points, coefficient 2). Même si le Suédois a marqué plus de buts (39 en championnat portugais), il l’a fait dans un championnat qui est hors du top 5 européen et donc avec un coefficient inférieur (58,5 points, coefficient de 1,5). Quoi qu’il en soit, l’attaquant du Sporting CP a réalisé une excellente saison puisqu’il a fini avec un total de 53 buts et 13 assists en 51 apparitions toutes compétitions confondues.

Une saison en or

En plus de briller sur la scène nationale, le natif de Stockholm a également répondu présent en Ligue des Champions. En effet, il a fini la compétition avec 6 buts et 1 passe décisive en 8 rencontres. Tout cela n’a pas échappé aux clubs du Vieux continent qui se sont pressés à ses pieds tout au long de l’année. Cela a été le cas de Manchester United, qui cherche un grand numéro 9 depuis des années. Les Red Devils présentent aussi l’avantage d’avoir dans leurs rangs Ruben Amorim, qui a dirigé Gyökeres à Lisbonne. Mais la concurrence est féroce.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atético de Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Al-Qasdiah (Arabie saoudite), Chelsea et bien d’autres ont été liés de près ou de loin au serial buteur scandinave. Mais ces derniers temps, c’est surtout Arsenal qui est cité comme étant le candidat le plus sérieux à sa signature. Discret en ce qui concerne son avenir et le mercato, le footballeur âgé de 26 ans n’a pas pu échapper aux questions sur son futur hier après la finale de la Coupe du Portugal remportée face à Benfica. Buteur, Gyökeres a tout d’abord savouré ce nouveau succès, lui qui a aussi remporté le championnat avec son club cette saison.

Gyökeres est flou sur son avenir

«C’est incroyable. C’était un match très difficile pour nous, mais nous avons été meilleurs en seconde période. Nous avons eu plus de tirs. Et j’ai marqué à la fin. Nous pensions pouvoir marquer et nous l’avons fait, à la dernière minute. La tendance du match a été en notre faveur et nous avons été meilleurs en prolongation, avec les meilleures occasions que nous avons saisies (…) Ça a été une aventure fantastique cette saison. Il s’est passé des choses incroyables, mais nous avons été là avec les supporters, dont nous avons eu besoin tout au long de la saison. C’est pour ça que nous sommes là, ensemble. Ils nous soutiennent, sur le terrain et en dehors.» Puis, un journaliste de Sport TV lui a demandé s’il continuerait au Sporting l’an prochain.

«On verra bien. C’est difficile à dire, on ne sait jamais ce qui va se passer cet été. Pour moi, dire autre chose est impossible.» Relancé au sujet de l’intérêt très fort des Gunners pour lui, le Suédois, qui reste très flou sur sa situation, a répondu : «je n’en ai aucune idée, j’étais concentré sur ces matches, je ne voulais penser à rien d’autre. Si quelque chose est vrai… on verra bien cet été. Même sans savoir si c’est la fin ici ou pas, c’est fantastique de gagner la finale.» Skysports ajoute, de son côté, que le buteur a conclu un accord avec son club lui permettant de quitter le Sporting CP pour un montant inférieur à celui de sa clause libératoire de 100 M€. Le média anglais précise que l’écurie lusitanienne devrait fixer un prix de départ minimum de 70 M€. Le feuilleton est parti pour durer…