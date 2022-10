Real Madrid : Karim Benzema titulaire face au Chakhtar selon Carlo Ancelotti

En amont de la rencontre entre son équipe et le Chakhtar Donetsk, qui aura lieu ce mardi au stade du Legia Varsovie à cause de la guerre en Ukraine (et que vous pourrez suivre en live commenté sur notre site), Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le onze qu'il alignera au coup d'envoi. Et l'entraineur de Real Madrid a été assez clair concernant une possible titularisation de Karim Benzema à la point de l'attaque des Merengue. En effet, pour le technicien italien, il n'y a aucun doute, l'international français (97 sélections pour 37 réalisations) sera titulaire.

« Vini est un des joueurs que je dois évaluer, parce qu'il a joué tous les matches jusqu'ici, il a joué samedi soir, il y a eu le voyage jusqu'à Varsovie aujourd'hui... Et Karim va bien, il est clair qu'il va débuter le match, tout comme (Ferland) Mendy et (Toni) Kroos, qui sont frais et qui vont jouer »