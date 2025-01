Real Madrid : la machine Kylian Mbappé est lancée !

Ses détracteurs ne devraient pas tarder à sortir la veste réversible. Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas eu l’adaptation la plus facile du monde chez les Merengues. Outre un temps d’adaptation évident à une nouvelle équipe et un nouveau championnat, le Bondynois a dû gérer plusieurs polémiques sur ses invectives avec le PSG, ses déboires avec l’équipe de France et sa sortie sulfureuse à Stockholm. Ayant laissé tout ça derrière lui, Mbappé a pu retrouver son niveau d’antan.

La suite après cette publicité

Pouvant compter sur le soutien indéfectible de Carlo Ancelotti, le capitaine des Bleus a su surmonter ses performances médiocres sur le terrain pour redevenir l’un des meilleurs joueurs du monde ces dernières semaines. Auteur de cinq buts lors des quatre derniers matches, le joueur formé à l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Real Valladolid ce samedi soir. Une rencontre a priori aisée face à la lanterne rouge que Kylian Mbappé a très bien démarrée. En jambes, l’attaquant de 26 ans s’est créé de nombreuses occasions et a ouvert la marque dès la demi-heure de jeu. Toujours aussi inspiré au retour des vestiaires, Mbappé a inscrit un deuxième but toujours aussi léché avant de parachever son superbe match par un triplé inscrit sur penalty en toute fin de match.

Un triplé qui relance la course au Pichichi entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski

[Grand artisan de cette victoire précieuse pour le Real Madrid au classement (0-3)](), Kylian Mbappé a inscrit son premier triplé avec le club de la capitale. Une fierté pour le numéro 9 du Real qui s’est exprimé après le match : «heureux du triplé mais surtout de la victoire, je le dis chaque semaine mais c’était important de gagner aujourd’hui avec le match de l’Atlético. Nous devions bien jouer, nous avons marqué le premier but sur une action collective. En deuxième mi-temps, il y a dix minutes où nous pouvons mieux jouer, nous avons marqué le deuxième, nous avons bien géré et nous avons marqué le troisième. Cela nous donne de la confiance, on sait que ce n’est pas fini avant la 38e journée, il faut gagner tout le temps, de la confiance oui, mais aussi de l’humilité pour tous les matches qui restent à jouer.» Auteur de 8 buts lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues, Mbappé s’est également relancé dans la course au Pichichi.

La suite après cette publicité

Comptant désormais 15 buts en Liga, celui qui s’était fixé l’objectif de 40 banderilles toutes compétitions confondues cette saison est revenu à une unité de Robert Lewandowski qui jouera ce dimanche contre Valence (21h). Interrogé sur ce mano-à-mano en perspective, Kylian Mbappé n’a pas caché que cela lui plairait de l’être mais que ce n’était pas l’une de ses priorités : «j’ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer aux trois postes de l’attaque, que je devais m’adapter à l’équipe et maintenant les deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, au centre, à gauche. Mes mouvements se font naturellement avec mes coéquipiers et nous devons continuer. Je peux dire que je dois les aider, ainsi que toute l’équipe, car ce que nous voulons, c’est que Madrid gagne. Si je suis Pichichi, c’est bien, je l’ai été plusieurs fois dans ma carrière, mais je veux gagner des titres avec l’équipe.» De son côté, Carlo Ancelotti a loué les récentes prestations et la montée en puissance de sa menace offensive : «Mbappé apporte beaucoup à l’équipe, il a accéléré depuis quelques mois et évidemment pour nous, c’est un plus, c’est un joueur qui a beaucoup de qualité.» Vous l’aurez compris, Kylian Mbappé est en train de remettre tout le monde d’accord à Madrid !