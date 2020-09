Stade Rennais-AS Monaco : les compositions officielles !

Choc de haut de tableau, ce soir, au Roazhon Park (21h). Le Stade Rennais (3e) reçoit l'AS Monaco (4e) pour un duel qui offrira au vainqueur, la tête du championnat. Des Rennais, à qui tout sourit depuis quelques semaines face à des Monégasques à la recherche de leur 3e succès en 3 matches. Julien Stéphan ne change pas ses habitudes et aligne un 4-3-3 au sein duquel Salin occupe le but. En défense, Faitout Maouassa, Nayef Aguerd, Benjamin Da Silva et Hamari Traoré sont alignés. Au milieu, le trio Nzonzi-Camavinga-Bourigeaud sera en charge d'animer le jeu breton. Devant, Raphinha et Martin Terrier occupent les couloirs, aux côtés de la dernière recrue rennaise, Serhou Guirassy.

Côté monégasque, Niko Kovac ne va pas non plus innover et reconduit un 4-3-3 qui verra le retour de Benjamin Lecomte dans les buts. Sidibé, Badiashile, Disasi et Aguilar formeront la défense à quatre de l'ASM. Dans l'entrejeu, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni sont alignés derrière un Cesc Fabregas en position de numéro 10. Sur les ailes, Kevin Volland et Sofiane Diop tenteront d'alimenter Wissam Ben Yedder, toujours à la recherche de son premier but, cette saison.

Les compositions officielles :

Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Nzonzi - Terrier, Guirassy, Raphinha

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé - Tchouaméni, Fabregas, Fofana - Diop, Ben Yedder, Volland