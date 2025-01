SPL : Al-Nassr s’impose face à Al-Fateh et retrouve le podium

Quatrième au coup d’envoi, Al-Nassr défiait Al-Fateh, ce dimanche, dans le cadre de la 17e journée de Saudi Pro League. A domicile, les hommes de Stefano Pioli avaient l’opportunité de revenir à un petit point d’Al-Qadisiya, troisième avant le match, en cas de victoire. C’est désormais chose faite pour le club de Riyad.

Après un but de Sadio Mané annulé pour hors-jeu (15e), c’est Marwane Saadane qui a débloqué les compteurs en inscrivant un but contre son camp (41e, 1-0). En deuxième période, Mohamed Simakan a doublé la mise pour Al-Nassr sur une passe d’Angelo (57e, 2-0). Mourad Batna a réduit l’écart en fin de match (72e, 2-1), mais sans parvenir à renverser le résultat final de la rencontre. Cristiano Ronaldo (87e, 3-1) a finalement fait prendre le large à son équipe, qui s’est donc imposé sur le score de 3 buts à 1. Au classement, Al Nassr est 3e, et Al-Fateh reste de son côté lanterne rouge.