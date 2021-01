ASSE - OL : les compositions officielles

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne accueille l'Olympique Lyonnais pour un derby. Les Verts s'organise dans un 4-3-1-2 avec Jessy Moulin comme dernier rempart devant Nelson Sissoko, Mahdi Camara, Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco. Aligné en sentinelle, Lucas Gourna-Douath peut compter sur Aimen Moueffek et Baptiste Gabard à ses côtés. Yvan Neyou évolue en soutien de Charles Abi et Romain Hamouma.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Il peut s'appuyer sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Mattia De Sciglio en défense. Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Bruno Guimaraes sont associés dans l'entrejeu. Enfin, la ligne offensive est constituée de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

AS Saint-Étienne : Moulin - Sissoko, Camara, Kolodziejczak, Trauco - Moueffek, Gourna-Douath, Gabard - Neyou - Abi, Hamouma

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Caqueret, Mendes, Guimaraes - Kadewere, Depay, Toko Ekambi