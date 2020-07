Vidéo : Arjen Robben déjà en très grande forme pour son retour à Groningen

La suite après cette publicité

Il est de retour et avec les jambes de sa jeunesse. Sorti de sa retraite pour enfiler le maillot du FC Groningen aux Pays-Bas, Arjen Robben veut prouver qu'il n'est pas venu faire de la figuration. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le club néerlandais, l'ancien joueur du Bayern Munich se montre en très grande forme et manie toujours le ballon avec autant d'aisance. Et que ce soit du pied gauche, son pied magique, ou du droit. Les amoureux de foot peuvent avoir hâte de revoir Robben en compétition et toutes les équipes de l'Eredivisie surveilleront avec attention le retour de l'enfant prodige.