Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Luca Zidane !

J-2 avant la fin du marché des transferts estival. Le temps presse donc pour les clubs en quête de renforts tout comme pour les joueurs sans contrat. Une situation dans laquelle se retrouve Luca Zidane. Agé de 24 ans, le portier est libre depuis la fin de son aventure au Rayo Vallecano. Un club où il aura donc passé deux saisons. Auteur de 15 rencontres toutes compétitions confondues lors de sa première année, le fils de Zizou a terminé l'exercice 2021-22 avec 13 apparitions au total.

Insuffisant pour le natif de Marseille, qui connaît des hauts et des bas depuis le début de sa carrière. Espoir du Real Madrid, il a pu progresser et apprendre au sein du groupe professionnel chapeauté par son illustre paternel. Puis, il a pu voler de ses propres ailes, lui qui a rejoint le Racing Santander pour se faire un nom et un prénom à la force de ses poings. Une première expérience enrichissante avec 33 rencontres jouées.

Montpellier à la rescousse de Luca Zidane

En fin de contrat avec les Merengues par la suite, il a donc passé deux ans au Rayo Vallecano. À présent, il est en quête d'un nouveau challenge. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour lui. Cet été, seul Girona a tâté le terrain auprès de Luca Zidane. Inquiétant alors que le championnat a repris depuis trois semaines. Mais finalement, le gardien pourrait trouver un point de chute en cette fin de mercato.

En effet, L'Equipe révèle que Montpellier pense à lui. Suite à la blessure de Dimitri Bertaud, qui va être opéré, le MHSC a coché le nom du fils de ZZ afin d'être la doublure de Jonas Omlin. Le quotidien sportif que cette piste a été relancée il y a quelques jours par le club de la Paillade, qui avait déjà suivi le joueur par le passé. Voilà une belle opportunité qui s'offre à Luca Zidane. Après Enzo, qui a évolué à Rodez l'an passé, un nouveau membre de la famille Zidane pourrait débarquer en France.