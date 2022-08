Mercato : Luca Zidane est en pleine galère !

La suite après cette publicité

La saison 2021/2022 aura été plutôt intéressante pour Luca Zidane. Et pour cause, le portier de 24 ans a prouvé avoir le niveau pour jouer en première division. Pendant cet exercice passé du côté de Vallecas, au sein du modeste Rayo Vallecano, le Français a eu un rôle de portier remplaçant, mais ses bonnes prestations lorsqu'il a eu l'occasion de faire ses preuves avaient poussé Andoni Iraola à lui donner quelques opportunités supplémentaires.

Il a ainsi terminé la saison avec 8 matchs de Liga et 5 de Coupe du Roi au compteur, profitant de quelques rotations avec Stole Dimitrievski, le gardien titulaire. La saison précédente, il avait également réalisé de belles prestations en deuxième division, lors des play-offs de montée en Liga notamment. Seulement, le fils de la légende du football français n'avait signé qu'un contrat de deux ans avec les Madrilènes, et il a donc quitté le club en juin dernier. Depuis, peu de nouvelles...

Un avenir en Liga ?

Celui qui était un temps annoncé dans le viseur de l'OM et qui a confié rêver d'y jouer n'a ainsi toujours pas trouvé preneur. D'ailleurs, seul un club s'est manifesté ces derniers temps. C'est le cas de Girona, équipe promue en Liga cette saison et avec certaines ambitions. Depuis, le club catalan n'a pas recruté de portier et ne compte qu'un joueur de l'équipe première à ce poste, le vétéran Juan Carlos, donc cette option est toujours ouverte pour le fiston Zidane.

Son intention est en tout cas de rester en Espagne, mais force est de constater que ça ne se bouscule pas à sa porte en ce moment. Cette dernière semaine de mercato pourrait donc être décisive pour son avenir même si, on le rappelle, en tant que joueur libre il aura la possibilité de rejoindre un club une fois le marché des transferts fermé. Affaire à suivre...