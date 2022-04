Luca Zidane rêve de l'Olympique de Marseille

Zinedine Zidane vient de Marseille, et s'il n'a jamais joué à l'OM, il n'a jamais caché son amour pour la ville. Son fils, Luca, évoluant au Rayo Vallecano, en tant que gardien du but, a disputé 9 journées de Liga cette saison avec l'actuel 14e du championnat, ne cache pas non plus son admiration pour le club dans un entretien avec le JDD, dans lequel il a également estimé être plus connu en Espagne qu'en France.

«Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. La France, ce serait spécial, car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinedine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes.»