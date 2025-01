Wilfried Zaha rebondit au Charlotte FC

Ce mercredi, l’OL a annoncé avoir cassé le prêt de Wilfried Zaha. Dans la foulée, le Charlotte FC a annoncé l’arrivée de l’Ivoirien, qui appartient à Galatasaray. «Le Charlotte FC a annoncé aujourd’hui que le club avait acquis l’attaquant Wilfried Zaha en prêt de Galatasaray jusqu’au 17 janvier 2026, avec une option de prolongation du prêt jusqu’au 30 juin 2026. Zaha occupera une place de joueur désigné et un emplacement sur la liste internationale de l’effectif du club en 2025. L’international ivoirien a joué 10 saisons en Premier League avec Crystal Palace, Manchester United et Cardiff City, où l’attaquant a marqué un total de 68 buts en 305 apparitions», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Un communiqué où le directeur général de la franchise de MLS, Zoran Krneta, a évoqué l’arrivée du joueur de 32 ans. « Wilfried est un talent de classe mondiale qui a fait ses preuves au plus haut niveau du sport en tant que buteur d’élite et créateur d’occasions. Ses performances en Premier League et au niveau international parlent d’elles-mêmes et nous sommes convaincus que Wilfried peut avoir un impact immédiat en Major League Soccer. Il apporte une polyvalence précieuse dans les zones offensives du terrain et ajoute ce petit peu de magie à notre ligne d’attaque qui peut nous aider à gagner plus de matchs. Nous sommes ravis d’ajouter un joueur du pedigree et de l’expérience de Wilfried à notre équipe, et nous sommes ravis de l’accueillir à Charlotte.» Il faut l’espérer pour Zaha, qui était en échec à Lyon.