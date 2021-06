Le FC Valence, Lorient, Bordeaux et le Panathinaïkós sur Omenuke Mfulu

Le football est fait de belles histoires et celle de Omenuke Mfulu en est une. Formé à Lille et passé par Reims avec qui il a découvert la ligue 1, le milieu de terrain défensif congolais avait finalement décidé de descendre de deux étages pour obtenir un rôle de titulaire en national avec le Red Star. Après deux saisons passées en Seine-Saint-Denis, dont la dernière en Ligue 2, il se retrouve à Elche en deuxième division espagnole.

Là encore, le natif de Brazzaville se trouve au bon endroit et participe à la montée des Franjiverdes en Liga Santander en disputant une vingtaine de matches de Segunda B. La saison dernière, Mfulu découvre donc la Liga, en jouant notamment face au Real Madrid de Karim Benzema ou au FC Barcelone de Lionel Messi et participe largement au maintien de son équipe en Liga. Son profil athlétique, son statut d'agent libre et ses 20 matches de Liga en font un joueur très convoité en ce début du mois de juin. Selon nos informations, le FC Valence, le Panathinaïkós, Lorient et Bordeaux sont très intéressés par le profil du puissant milieu récupérateur congolais. À suivre.