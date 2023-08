Mohammed Kudus va s’engager à West Ham

Quel coup ! Un temps annoncé dans le sud de l’Angleterre, du côté de Brighton, Mohammed Kudus va bel et bien s’engager à Londres, à West Ham. Le Ghanéen, auteur d’un triplé face à Ludogorets pour son dernier match sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, était le fer de lance du club néerlandais la saison passée avec 18 buts et 7 passes décisives TCC en 42 rencontres.

Capable d’évoluer derrière l’attaquant, comme sur l’aile droite, Kudus s’apprête à devenir la recrue la plus chère de West Ham cet été (environ 40 M€). The Athletic rapporte que l’attaquant de 23 ans a signé son contrat avec les Irons pour 5 ans, avec une année supplémentaire en option. Le Ghanéen a déjà passé sa visite médicale samedi et devrait être officialisé dans sa nouvelle équipe dès lundi. Une belle recrue pour David Moyes.