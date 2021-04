Séville FC : transfert record en vue pour Youssef En-Nesyri

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui est très efficace au niveau de l'achat-revente, c'est bien le Séville FC. Et ce, en grande partie, grâce à son célèbre directeur sportif, Monchi. Cette saison encore, l'écurie andalouse a bon nombre de joueurs bankables dans ses rangs.

C'est le cas de Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain qui en est déjà à 22 buts en 45 rencontres cette saison. De l'autre côté des Pyrénées, on évoque déjà des offres plutôt folles pour le joueur de 23 ans. Et tout porte à croire qu'il deviendra la vente la plus chère de l'histoire de l'écurie espagnole, devant celle de Wissam Ben Yedder à Monaco pour 40 millions d'euros en 2019.

Il sera bien plus cher que Ben Yedder

La référence offensive de Julen Lopetegui avait déjà été l'objet d'offres de clubs comme West Ham en hiver, avec des montants environnant les 30 millions d'euros. Comme l'explique Estadio Deportivo, le quatrième de Liga était jusqu'à peu prêt à le laisser filer pour un montant minimum de 46 millions d'euros, avec la Premier League comme probable point de chute.

Mais cet été, les Andalous devraient en demander encore plus. Ses qualités physiques et sa force dans le jeu aérien en font un profil idéal pour le championnat britannique, où de nombreux clubs sont séduits. Manchester United et Liverpool sont cités par le média andalou. Décidemment, l'ancien de Leganés qui avait coûté 20 millions d'euros il y a un peu plus d'un an va poursuivre son ascension impressionnante...