L'AS Saint-Etienne confirme le départ de Pascal Dupraz

L'AS Saint-Etienne vient de confirmer à travers un court communiqué publié sur ses réseaux sociaux le départ de Pascal Dupraz, en fin de contrat comme cela était prévu depuis sa signature. Arrivé à la mi-décembre alors que l'ASSE était lanterne rouge de Ligue 1, le technicien de 59 ans n'aura pas réussi à maintenir les Verts dans l'élite après une 18e place, synonyme de barrages, avant de perdre contre l'AJ Auxerre aux tirs au but (2-2 aux scores cumulés, 4 t.a.b. à 5).

«Nommé après la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats alors que les Verts n’avaient que 12 points, Pascal Dupraz et son staff ont réussi à insuffler un souffle nouveau et glané 20 points supplémentaires pour accéder aux barrages. Si l’issue ne s’est pas avérée positive, l’AS Saint-Étienne tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une très bonne continuation.», a annoncé le club du Forez dans son communiqué.