Ilaix Moriba et Ansu Fati commencent à causer du souci au FC Barcelone

Il a été l'une des révélations de la saison en Espagne. Ilaix Moriba a été propulsé en équipe première par Ronald Koeman et n'a pratiquement pas eu besoin de temps d'adaptation pour être performant dans l'élite du foot ibérique. Pas forcément une surprise, puisque les observateurs du club catalan le considéraient comme l'un des joueurs les plus talentueux issus de La Masia depuis bien des années déjà.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le FC Barcelone l'avait blindé avec un joli contrat et une clause libératoire de 100 millions d'euros avant même qu'il ne fasse ses premiers pas en équipe première. Mais, dans ce dossier, le club catalan n'est pas totalement serein. Ces dernières semaines déjà, plusieurs médias catalans laissaient planer l'hypothèse d'un départ du milieu de terrain espagnol. Ce dimanche, Marca en rajoute une couche sur le joueur de 18 ans dont le contrat expire en 2022.

La menace anglaise

Le FC Barcelone compte lui proposer une prolongation, sans surprise, de trois à quatre saisons supplémentaires. Mais le média indique que ça ne sera pas facile, puisque plusieurs clubs anglais sont aussi intéressés. Avec une marge de manœuvre financière très limitée, les Catalans risquent bien de ne pas pouvoir s'aligner sur les propositions salariales venant des cadors britanniques. Et ces derniers, comme le joueur, sont en position de force au vu de la situation contractuelle du club. Joan Laporta lui n'a aucune intention de faire de folies, pour Ilaix comme pour le reste des joueurs de l'effectif et les potentielles recrues. Tout dépendra donc de la volonté du principal concerné, puisqu'à Barcelone, Koeman lui garantirait un temps de jeu conséquent... A lui de trancher.

Quant à Ansu Fati, la situation est aussi difficile, puisque son contrat expire aussi en 2022. En revanche, les discussions pour une prolongation ont démarré il y a quelque temps déjà, et le FC Barcelone est plutôt optimiste dans ce dossier selon le quotidien espagnol. Mais là aussi, d'autres clubs plus puissants financièrement pourraient s'engouffrer dans la brèche pour le joueur qui n'a plus joué depuis le mois de novembre...