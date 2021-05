Euro 2020, Italie : Roberto Mancini confiant pour Marco Verratti

Forfait pour la fin de saison avec le Paris SG, Marco Verratti, touché au genou, garde encore un petit espoir de disputer l'Euro avec l'Italie cet été. C'est ce qu'a confié son sélectionneur Roberto Mancini, au micro de Sky Sport Italia.

«La blessure n'est pas simple, mais il reste encore un mois. Je suis assez confiant. J'ai parlé avec Marco et il l'est aussi. On verra dans les prochaines semaines», a lancé le patron de la Squadra Azzurra.