PSG : les incroyables dessous du contrat de Neymar

Il y a eu un avant et un après. Le transfert de Neymar en 2017 a été un véritable tournant dans l'histoire du mercato. Parce qu'il a été le transfert le plus cher de l'histoire forcément, mais aussi parce que c'était la première fois qu'une super puissance du Vieux Continent était impuissante face à un club considéré comme émergent. Quelques années plus tôt, personne n'imaginait ainsi le PSG capable d'aller chercher une superstar dans son prime à un club du calibre du Barça.

La suite après cette publicité

Et on le sait, les Parisiens ont dû mettre la main à la poche. Pour payer la clause libératoire du joueur déjà, qui était de 222 millions d'euros à l'époque. Mais pas que. Le quotidien espagnol El Mundo a ainsi eu accès au contrat du Brésilien avec le club de la capitale française. On apprend que l'opération a coûté 489.228.117 euros au total au PSG.

Des avantages fiscaux pour le joueur et le PSG

Son contrat signé en 2017 stipulait ainsi que la star de la Canarinha toucherait 43 millions d'euros brut annuel sur une période de cinq ans. Il y aurait même eu une sorte de prime de fidélité de 50 millions d'euros, sous forme de sixième année de contrat alors qu'il n'en avait signé que cinq. Une jolie prime qui pourrait expliquer, en partie, pourquoi le joueur a accepté de prolonger il n'y a pas si longtemps de ça.

Les chiffres de son nouveau contrat avec Paris sont d'ailleurs similaires à ceux de son premier bail signé en 2017. Le journal espagnol rajoute que le joueur a cédé tous ses droits d'image liés au PSG au club, et que le numéro 10 et le PSG profitent aussi d'un bénéfice fiscal considérable puisqu'il n'est imposé qu'à 30,77% grâce à un dispositif spécial d'impatriation, bien moins que la plupart des joueurs du championnat. Alors, rentable ou pas le Neymar ?