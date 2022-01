Barça : Eric Garcia encense Marc-André ter Stegen

Le Barça va mieux. Malgré un effectif décimé par les blessures et les cas de Covid-19, le club catalan s'est imposé contre Majorque (0-1), ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Liga. Alors que Barcelone a l'habitude de perdre beaucoup de points en encaissant des buts bêtes, cette fois-ci, Marc-André ter Stegen (29 ans) s'est montré impérial et a détourné une frappe de Costa, à bout portant, dans les arrêts de jeu. Un réflexe célébré comme un but par les Catalans, comme l'a raconté Eric Garcia (20 ans).

«Ter Stegen a été spectaculaire, il nous a offert la victoire aujourd'hui. L'arrêt final représente 70% de la victoire. Il a une fois de plus montré qu'il était un gardien de but de grande classe (...) Les trois points d'aujourd'hui étaient vitaux après que ceux qui étaient devant aient laissé des points», a expliqué le défenseur central des Blaugranas, après la victoire.