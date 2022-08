Le triplé d’Erling Haaland enflamme l'Europe, Manchester United a tranché pour l'avenir d’Anthony Martial

La suite après cette publicité

Erling Haaland était en feu hier

Le Norvégien a mené les Skyblues à la victoire contre Crystal Palace. Mené 2-0 à domicile, City a su revenir au score grâce à Bernardo Silva puis un triplé d’Haaland. Pour le Mail on Sunday c’est la fin de la crise à Manchester après le match nul décevant contre Newcastle. Cette nouvelle victoire permet aux hommes de Pep Guardiola de retrouver la confiance, mais surtout à Haaland de montrer qu’il va se battre pour devenir le meilleur buteur de Premier League. Il en a les capacités pour le Sunday Star et le Sunday Mirror qui le mettent bien en avant sur leur première page ce matin. Pour l’homme du match sa prestation «fut un moment de fierté». Nous le retrouvons partout ce dimanche dans la presse européenne, en Italie dans le Corriere Dello Sport, dans L’Équipe qui souligne son début de saison canon.

Anthony Martial sera mancunien cette saison

L'attaquant français va rester selon le Sunday Star et le Sunday Express. L'ancien monégasque, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club d’Old Trafford, va se voir offrir un nouveau contrat XXL. Avec cette nouvelle signature, Anthony Martial devrait toucher près de 320 000 euros par semaine. Ce n’est pas tout car ça s’active dans tous les sens à MU. Comme on peut le lire dans le Star et le Mail on Sunday, le Brésilien Antony force toujours son départ de l’Ajax pour rejoindre Erik Ten Hag. L’attaquant brésilien aurait annoncé à ses dirigeants qu’il va refuser de jouer tous les prochains matches. On attend de voir comment va réagir le club néerlandais face à cet acte de rébellion.

Une pluie de but à Anfield

Le quotidien Sport en Espagne parle de Premier League en folie. En effet, Anfield a été le théâtre d’un jour historique, encore une fois. La défaite en début de semaine contre Manchester United semble déjà oublié. Les Reds égalent le record de la plus large victoire dans le championnat anglais en écrasant 9-0 le promu Bournemouth. Jürgen Klopp a expliqué après le match ne jamais avoir voulu humilier les Cherrys et que continuer à jouer était la meilleure façon de les respecter.