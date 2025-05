Manchester United-Aston Villa : les compositions officielles

Les Red Devils mettent le couvercle sur une saison galère de bout en bout et il n’est pas dit que les fans mancuniens ne souffrent pas une dernière fois cet après-midi face à une équipe d’Aston Villa lancée à pleine vitesse, qui voudra à partir de 17 heures accrocher le top 5 qualificatif pour la Ligue des Champions sur le fil.

La suite après cette publicité

Malgré le manque d’enjeu, Ruben Amorim ne fausse pas la course au top 5 en alignant une équipe qui subit 3 changements par rapport à celle défaite par Tottenham mercredi (0-1). Altay Bayindir est titularisé dans le but en lieu et place d’André Onana, absent de la feuille de match, alors que Victor Lindelöf et Ayden Heaven substituent Leny Yoro et Luke Shaw dans la défense centrale mancunienne.

En face, Unai Emery reconduit à l’identique le 4-2-3-1 aligné face à Tottenham le week-end dernier (2-0). On retrouve notamment Marco Asensio en position de numéro 10, où l’Espagnol sera au soutien d’Ollie Watkins, secondé par Morgan Rogers sur l’aile droite et le capitaine John McGinn sur la gauche.

La suite après cette publicité

La composition de Manchester United (3-4-2-1) : Bayindir - Lindelöf, Maguire, Heaven - Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes (cap.), Dorgu - Diallo, Mount - Höjlund.

La composition d’Aston Villa (4-2-3-1) : Martinez - Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen - Kamara, Onana - Rogers, Asensio, McGinn (cap.) - Watkins.