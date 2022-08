Mercato : la MLS a tapé fort cette année

Depuis plusieurs années maintenant, la MLS a considérablement accéléré sa stratégie de développement au point de devenir un championnat de plus en plus attractif. À l'époque déjà, l'idée était de réussir à attirer des stars sur le déclin et/ou en fin de carrière pour donner une plus grande visibilité au championnat. Dans ce sens, des joueurs comme David Beckham ou encore Thierry Henry avaient mis la lumière sur une Ligue encore trop peu suivie. Mais depuis, les franchises américaines, qui ont des moyens financiers très intéressants, ont accéléré. Outre des gros coups comme Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou Gonzalo Higuain ces dernières années, les clubs réussissent aussi à se renforcer avec des joueurs à fort potentiel.

Gareth Bale et Giorgio Chiellini à Los Angeles FC

Les raisons qui poussent certains joueurs européens à vivre le rêve américain sont évidemment nombreuses. Outre des salaires très intéressants, les conditions de vie sont souvent idylliques et les joueurs acceptent plus facilement de sortir du circuit européen pour tenter l'expérience. Et cet été, alors que le mercato en MLS se clôture dans la nuit du 4 au 5 août, les clubs américains ont réalisé de très jolis coups, à commencer par le club de Los Angeles FC.

Le club de l'attaquant mexicain, star de MLS, Carlos Vela a tapé très fort avec l'arrivée de deux stars. La première se nomme Giorgio Chiellini. Le défenseur central italien de 37 ans, qui arrivait certainement dans les dernières années de sa carrière, a donc débarqué à LA pour une dernière aventure avant de raccrocher les crampons. Alors qu'il avait des propositions en Italie notamment, le défenseur central italien (117 sélections) est donc un renfort intéressant pour la franchise américaine qui a aussi attiré dans ses rangs un certain Gareth Bale. Après son départ du Real Madrid, l'attaquant gallois de 33 ans a donc débuté une nouvelle aventure depuis quelques semaines maintenant du côté de Los Angeles. Un renfort XXL en MLS même s'il sortait d'une saison blanche à Madrid. Et d'ailleurs, il n'a pas tardé à trouver le chemin des filets en championnat.

Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi à Toronto

Très actif sur le marché des transferts, le club de Los Angeles FC tente aussi dans les dernières heures d'attirer un ancien pensionnaire de Ligue 1 : Denis Bouanga. L'attaquant de Saint-Etienne est plus que jamais sur le départ puisque tout serait d'ailleurs bouclé avec l'actuel leader de la Conférence Ouest et l'officialisation devrait tomber d'un instant à l'autre. Et ce mercato rend aussi jaloux son concurrent, le Los Angeles Galaxy, ancien club de David Beckham et Zlatan Ibrahimovic, qui vient d'ailleurs de récupérer le jeune joueur du FC Barcelone, Riqui Puig. Une recrue qui confirme que la MLS est capable d'attirer des jeunes joueurs en développement.

Dans la Conférence Est, c'est le club de Toronto au Canada donc, avant-dernier du classement, qui a tenté de considérablement se renforcer pour redresser la barre en championnat. Lorenzo Insigne, joueur emblématique et capitaine de Naples ces dernières saisons, a donc décidé de se rendre en MLS. À seulement 31 ans, l'international italien qui avait pourtant des offres de clubs du haut de tableau en Serie A a décidé de changer radicalement de destination, tout comme... Federico Bernardeschi. L'attaquant de la Juventus a surpris son monde en rejoignant Toronto également. Le joueur de 28 ans, régulièrement appelé en sélection, a donc fait le choix de rejoindre la MLS. Preuve encore une fois que le championnat est suffisamment compétitif pour attirer des internationaux. Cet été, d'autres têtes connues du grand public ont également rejoint la MLS comme Hector Herrera (ex-Atlético de Madrid) ou encore l'ancien du RC Lens Corentin Jean, qui a signé à l'Inter Miami. Et les prochaines saisons, la tendance devrait bien se confirmer...