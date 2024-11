PSG : ambiance tendue en interne

La défaite face à l’Atlético de Madrid mercredi soir risque de laisser des traces. Si Nasser Al-Khelaïfi est venu discuter avec les joueurs jeudi matin pour les remotiver et leur demander de ne pas baisser les bras, c’est en bonne partie parce que l’ambiance dans le vestiaire après le match était électrique, indique RMC Sport.

Le média évoque aussi une ambiance pesante en interne à Paris en ce moment, alors que les résultats de l’équipe sont plutôt décevants en Europe et que le travail de Luis Enrique est plus contesté que jamais par les fans et les observateurs. Autant dire qu’il va falloir montrer un tout autre visage ce week-end face à Angers pour ne pas plonger dans la crise.