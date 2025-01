Le Stade Rennais chaud sur Denis Bouanga !

Mais qui peut stopper le Stade Rennais sur le mercato d’hiver ? Que ce soit en Ligue 1, voire même en Europe, Rennes est l’une des formations les plus actives. Le club breton, qui a fait sauter la banque pour attirer Seko Fofana et Brice Samba, n’est visiblement pas rassasié. Si les deux joueurs vont être présentés prochainement à la presse, Frederic Massara et Arnaud Pouille sont déjà au coup d’après.

Comme nous vous l’avions révélé, Rennes a jeté son dévolu sur Lilian Brassier. Mais les Rouge et Noir veulent aussi se renforcer offensivement et ont ciblé un ancien joueur de Ligue 1 en la personne de Denis Bouanga. L’attaquant gabonais s’éclate aux États-Unis depuis son arrivée en MLS au Los Angeles FC. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, Bouanga est aussi l’un des plus décisifs avec 69 buts et 31 passes décisives en 106 matches toutes compétitions confondues avec le club américain.

Denis Bouanga veut revenir en Ligue 1, Rennes est à l’affût

Une performance d’autant plus remarquable que l’ancien Stéphanois évolue la plupart du temps au poste d’ailier gauche. Mais depuis un an déjà, l’international gabonais ne cache pas son envie de revenir en France. Lors du dernier mercato hivernal, il avait déjà clairement annoncé son souhait de revenir en France. «Mon objectif est clair et affiché. Je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen. […] C’est maintenant qu’il faut accrocher le train La période est plus propice qu’en juin, car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»

Malheureusement pour lui, Bouanga n’avait pas réussi à trouver un club susceptible de prendre en charge son salaire (2,3 millions nets par an au LAFC, soit le plus gros salaire du club) ni l’indemnité de transfert, Lens et Rennes n’ayant pas passé la seconde il y a un an. Mais cette fois-ci la donne est différente au sein du club breton qui est plus enclin à offrir de gros salaires et à payer des fortes indemnités de transfert même pour des joueurs de 30 ans.

Selon nos informations, le joueur, qui a refusé une belle proposition du club d’André-Pierre Gignac les Tigres, est très intéressé à l’idée de jouer à Rennes. Reste désormais à voir si Rennes va passer la seconde dans ce dossier. On l’a vu avec Samba et Fofana, le salaire ne sera pas un problème. Quant à l’indemnité de transfert, elle devrait être de l’ordre de 10 M€, Bouanga (30 ans) étant en fin de contrat en décembre 2027 avec Los Angeles. Mais attention, des clubs italiens sont également à l’affût. A suivre.