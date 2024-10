Gerard Piqué propose des championnats à 16 équipes

Les plaintes autour du calendrier surchargé continuent. Retraité des terrains depuis la fin 2022, Gerard Piqué a donné son avis sur le nombre élevé de matchs et sur les complaisances des joueurs lors de la Leaders Week de Londres. L’ancien défenseur du FC Barcelone suggère de baisser le nombre d’équipes par championnat. Il tacle, par la même occasion, l’UEFA et la FIFA, qu’il accuse de ne penser qu’à une seule chose : l’argent.

« Il y a trop de matchs et maintenant, nous voyons les joueurs crier : 'Nous nous blessons’. Il y a des matchs tous les trois jours et nous n’avons pas le temps de nous reposer en été. Je pense que le nombre de matches devrait être réduit. Il faudrait convoquer toutes les ligues et leur dire qu’au lieu de 20 équipes, les compétitions devraient se dérouler avec seulement 16 clubs. Je demanderai à ceux de l’UEFA : pourquoi avez-vous créé cette Ligue des Nations, qui est une compétition difficile à suivre ? Et je dirais la même chose à la FIFA avec cette Coupe du monde des clubs de la FIFA. Je comprends qu’ils veulent générer plus de revenus, mais pour le bien du football, je pense qu’il pourrait être bien mieux d’avoir moins de matchs, mais plus d’expériences premium et plus exclusives. Il serait plus facile de divertir le public et les joueurs auraient moins de matchs », a indiqué l’ex-international espagnol, créateur de la Kings League, dans des propos relayés par RMC.