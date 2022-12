Amical : Nice séché par l'Atalanta

Sale temps du côté de Nice. Les Aiglons ont lourdement chuté, sur leur pelouse de l'Allianz Riviera ce vendredi soir, face à l'Atalanta (0-3), en match amical. Les hommes de Lucien Favre, privé de Diop et Lemina (blessés) et Delort (malade) n'ont pas fait le poids face à Höjlund (18e), Zapata (22e) et Boga (90e+2), leurs bourreaux du soir.

À noter que cette rencontre s'est terminée sous les sifflets d'une partie des 5.000 spectateurs présents à Nice ce vendredi, à deux jours de la grande finale de la Coupe du Monde 2022. L'OGC Nice aura l'occasion de corriger ses erreurs contre Tottenham, mercredi, avant de retrouver la Ligue 1 face au RC Lens, le 29 décembre prochain.