Mercato : le Real Madrid met un sacré coup de pression à Alphonso Davies

Élément important du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, Alphonso Davies (23 ans) est rapidement devenu une référence mondiale au poste de latéral gauche. Cadre de sa sélection du Canada, le virevoltant gauche compte déjà 5 Bundesliga à son actif ainsi que la Ligue des Champions 2020. Encore précieux cette saison, il compte 23 apparitions avec le Rekordmeister pour 3 passes décisives. Une place de choix dans l’un des plus grands clubs du monde qui n’empêche pas le flou artistique autour de son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 et n’ayant pas prolongé depuis avril 2020, Alphonso Davies arrive à un moment charnière de son aventure bavaroise. Réclamant un salaire compris entre 10 et 13 millions d’euros annuels afin de prolonger, il a vu la position du Bayern Munich allait à l’encontre de son souhait. Le club bavarois n’est pas disposé à s’aligner sur un tel montant pour le moment et cela met un frein notable sur ce dossier. C’est alors que le Real Madrid est bien placé.

Interdiction de prolonger pour Alphonso Davies

Fran Garcia se montrant décevant et Ferland Mendy n’arrivant pas à faire l’unanimité, les Merengues veulent recruter un latéral gauche pour cet été. Si Miguel Guttierez qui cartonne avec Girona est une piste intéressante pour les Merengues, l’autre souhaite de Florentino Perez et ses associés mène à Alphonso Davies. Selon Sky Sports Germany, le Canadien reste la piste principale de la formation espagnole à ce poste et des contacts réguliers auraient lieu avec son agent.

Le média allemand explique que le Real Madrid a fait une demande particulièrement précise au joueur par l’intermédiaire de Juni Calafat, l’homme qui dicte la planification sportive des Merengues. Cette requête serait de ne pas prolonger son contrat qui le lie au Bayern Munich. En effet, si le mercato estival débute alors qu’il n’a qu’une seule année restante dans son contrat, cela facilitera un départ. Ce serait alors le dernier créneau (avec le mercato hivernal) pour que le Bayern Munich puisse récupérer un joli montant dans l’opération. Se sentant bien en Bavière et n’étant pas pressé pour le moment, Alphonso Davies pourrait voir un transfert au Real Madrid lui passer sous le nez en cas de prolongation, car les Merengues ne jugeraient plus cet achat comme réaliste.