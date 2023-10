Le Real Madrid veut refaire un coup à la Fran Garcia !

La suite après cette publicité

Vainqueur sur la pelouse de Gérone samedi après-midi, le Real Madrid est devenu le nouveau leader de la Liga grâce à des réalisations de Joselu, Aurélien Tchouameni (sa première sous le maillot du club de la capitale) et l’inévitable Jude Bellingham, auteur de son sixième but en 7 rencontres de championnat. La Maison Blanche réalise un début de saison quasi-parfait, mais l’équipe de Carlo Ancelotti a connu quelques pépins physiques (Courtois, Militao…). Néanmoins, le technicien italien a pu compter sur un "petit nouveau" : le défenseur latéral espagnol Fran Garcia (24 ans).

Formé à la Fabrica, le latéral a connu quelques apparitions avec l’équipe première (9 entre la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions) avant de rejoindre le Rayo Vallecano, club du la banlieue sud-est de Madrid, d’abord en prêt pour glaner plus de temps de jeu. Mission réussie puisqu’il est un titulaire indiscutable en deuxième division et garde son rôle de joueur important après la montée dans l’élite espagnole (122 matches TCC, 5 buts et 8 passes décisives). De quoi redonner l’envie au Real Madrid de lever l’option de rachat de 5 millions d’euros assortie à son contrat.

Miguel Gutiérrez dans le viseur

Voyant les bonnes prestations de l’international Espoirs de la Rojita (1 sélection), la direction sportive madrilène pourrait bien rapatrier un autre produit de son centre de formation, selon les dernières informations de Defensa Central et relayées par Sport. Et l’heureux élu est Miguel Gutiérrez (22 ans). Passé par la Fabrica entre 2011 et 2020, le latéral gauche espagnol est un joueur important du dispositif de la formation de Michel, autrice d’un bon début de saison puisqu’elle occupait même la première place du championnat avant la défaite à domicile face aux Blancos.

Parti en Catalogne contre 4 millions d’euros pour 50% des droits du joueur, le défenseur de la Rojita (1 cape) devrait donc coûter moins cher à Florentino Perez. Avec la clause libératoire de 40 millions d’euros présente dans le bail expirant en 2027, l’actuel leader de la Liga pourrait donc ne payer que la moitié, soit 20 M€, ou même négocier un prix inférieur avec le board géronais. Avec un Ferland Mendy pas encore au niveau et un Fran Garcia encore dans un processus de progression, le Real Madrid n’oublie donc pas Miguel Gutiérrez pour renforcer le côté droit de son arrière-garde.