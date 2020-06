Baptiste Reynet en route pour le Nîmes Olympique

La valse des gardiens repart de plus belle cet été. Prêté par les Girondins de Bordeaux à Nîmes ces deux dernières saisons, Paul Bernardoni a rejoint le SCO d'Angers il y a quelques jours, laissant vacante la place de portier chez les Crocos. Le club gardois s'est alors mis en quête d'un remplaçant et semble avoir aujourd'hui trouvé son bonheur. Selon les informations de RMC Sports, Baptiste Reynet (29 ans) va quitter Toulouse, relégué en Ligue 2, pour s’engager avec Nîmes dans les prochains jours.

Passé remplaçant en Haute-Garonne à l'intersaison, avant de se blesser, le gardien formé à Martigues et passé par Dijon et Lorient est fâché depuis sa rétrogradation au poste de numéro 2. Sous contrat jusqu'en 2022 au TFC, Baptiste Reynet pourrait coûter quelques sous au Nîmes Olympique. Pour remplacer Baptiste Reynet, Toulouse serait en négociations avancées avec le FC Nantes pour Maxime Dupé (27 ans), prêté cette saison à Clermont et sous contrat chez les Canaris jusqu'en 2021.