Sheffield United : la pépite sénégalaise Iliman Ndiaye fait sensation

C’est ce qu’on appelle se révéler au grand jour. Cette saison, le jeune attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a connu une ascension fulgurante. Pensionnaire de Sheffield United en Championship, l’ailier de 22 ans passé par l’OM s’est imposé comme l’un des plus gros talents de deuxième division anglaise. Ce mercredi soir, il a encore été décisif en offrant la victoire à son équipe face à Tottenham en FA Cup. Un but qui vient récompenser son excellente saison avec l’actuel second du classement. S’il avait commencé la saison dans un relatif anonymat, tout s’est accéléré en novembre dernier après le forfait d’un certain Sadio Mané.

Contraint de renoncer à la Coupe du Monde, l’attaquant du Bayern Munich a été remplacé par Iliman Ndiaye dans le groupe du Sénégal. Son sélectionneur Aliou Cissé l’avait alors convoqué et on s’attendait donc à le voir dans un rôle de supersub alors qu’il n’avait pas été choisi de base dans la liste de 26. Mais très vite les entrées du natif de Rouen ont persuadé son coach de lui donner une place de titulaire qui n’était pas du tout prévu à la base. «Je connais bien les qualités d’Iliman, mais comme je l’ai dit, en équipe nationale, il y a une grosse concurrence. On essaie de lui donner du temps de jeu, c’est un garçon en qui on croît. On est conscient qu’il peut apporter à l’équipe. Mais quand vous arrivez dans votre équipe, il faut petit à petit faire son trou et s’intégrer», expliquait Aliou Cissé au début du Mondial. Mais la réalité des prestations de Ndiaye a rapidement contraint Cissé à modifier ses plans. Remplaçant face aux Pays-Bas, il ne lui a fallu que 15 minutes face au Qatar pour gratter une place de titulaire contre l’Équateur dans le match pour la qualification. Face à l’Angleterre, Aliou Cissé avait décidé de ne pas prendre de risque en remettant Krepin Diatta sur le couloir droit. Mais face à la prestation du joueur de Monaco, Ndiaye était rentré directement au retour des vestiaires.

Une belle affaire cet été

Ses prestations au Mondial ont finalement confirmé qu’il avait les qualités pour s’imposer sur la durée en sélection malgré la concurrence avec Diatta ou Sarr pour accompagner Sadio Mané. Et c’est le même constat en club où il est l’homme de l’attaque de Sheffield. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 36 matches cette saison, il est l’un des grands artisans des très bons résultats des Blades. Sa prestation face aux Spurs l’illustre bien. « On ne peut attendre rien de plus d’Iliman. Ce but va probablement annoncer son nom à un public légèrement différent, mais j’ai toujours su de quoi il était capable. Je sais que je vais donner l’impression d’être partial, mais Iliman peut le faire contre n’importe quel adversaire, peu importe le niveau d’opposition. Là où les meilleurs joueurs jouent, les surfaces dans lesquelles ils font des dégâts, il se régale. Iliman peut faire des choses avec le ballon que beaucoup de joueurs de Premier League ne peuvent pas», confiait ce mercredi soir son entraîneur Paul Heckingbottom.

Justement, même si Sheffield accède à la Premier League à l’issue de la saison, l’avenir d’Iliman Ndiaye semble assez flou. Déjà courtisé cet hiver après sa bonne Coupe du Monde, il pourrait être tenté de découvrir un nouveau challenge après avoir passé quatre ans à Sheffield. Du haut de ses 22 ans, son profil pourrait bien intéresser plusieurs écuries de Ligue 1. Le joueur, lui, n’a jamais caché son envie de revenir en France et notamment dans son club de coeur : l’OM. « c’est un de mes premiers rêves ça. Repartir là-bas (à l’OM), exploser et même pouvoir être une légende. Je fais que d’y penser et je vais continuer à bosser », expliquait-il récemment dans un entretien. De quoi forcément se mettre déjà dans la poche les supporters olympiens. Mais après son excellente saison, il faudra être capable de s’aligner sur les probables belles sommes proposées par des écuries de Premier League. Réponse en fin de saison. Mais en attendant, Iliman Ndiaye fait le bonheur de Sheffield qui ne voudra certainement pas s’en séparer.