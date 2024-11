Le tifo pro-Palestine provoque une énorme polémique au PSG

Le 6 novembre dernier, le PSG a non seulement perdu un match très important en Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid (1-2), mais il s’est en plus de cela mis à dos une partie de ses supporters. La raison ? Le déploiement avant le coup d’envoi d’un immense tifo en tribune Auteuil « Free Palestine », accompagné d’une banderole « La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde ». Un tel attirail n’est pas possible à faire rentrer discrètement à l’intérieur du stade. Il y a vraisemblablement eu complicité.

Reste à savoir à quel niveau, et ça, une partie des fans parisiens mais aussi des entreprises possédant une loge au Parc des Princes, ne l’ont pas supporté. Si pour les agents de sécurité présents ce soir, il y a eu un léger moment de panique, le Collectif Ultras Paris (CUP), à l’origine de cette création, avait bien préparé son coup. Selon le PSG, ils étaient une cinquantaine impliqués. Le club les a sanctionnés avec une interdiction de tifos pendant trois matchs, soit jusqu’à la fin de l’année 2024, mais ça ne suffit pas pour les supporters mécontents, dont certains sont des célébrités, qui soupçonnent l’influence du pays propriétaire derrière ça, le Qatar.

Le PSG a répondu aux supporters mécontents

D’après L’Équipe, le club a reçu quantité d’e-mails d’abonnés affirmant leur désapprobation à l’égard de ce tifo. Ils évoquent la neutralité politique promise par le club dans ses textes, notamment l’article 7.2. des conditions générales de vente indiquant comme « objets interdits », « tout document, tract, badge, insigne, drapeau […] bâche, banderole de toute taille ou tout support de nature ou utilisé à des fins politiques, idéologique, religieuse […] ou délivrant un message insultant ou vexatoire pouvant être vus par les spectateurs et téléspectateurs notamment mineurs. »

Le PSG prend cette affaire très au sérieux et a pris le temps d’appeler individuellement tous les mécontents, en plus de leur écrire par e-mail, assurant que «toutes les mesures nécessaires pour garantir que les événements futurs soient en accord avec notre engagement envers la passion, le respect et l’inclusivité» mais d’ajouter que «nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de résiliation, étant également précisé que les conditions générales de vente applicables à votre abonnement et acceptées lors de sa souscription ne prévoient pas une telle faculté.»

Un enjeu financier important

Malgré cela, les retours seraient plutôt positifs. La direction n’exclut pas cependant de voir un certain nombre de ses supporters ne pas se réabonner la saison prochaine. Ce soir-là, Victoriano Melero, le nouveau directeur général, aurait tout de suite compris l’ampleur du problème auquel il allait devoir faire face. Il faut dire que l’enjeu est de taille. Cette polémique n’est pas bonne pour le club puisque cela l’atteint directement au portefeuille. Les recettes de jour de match sont de 160 M€ sur l’ensemble de la saison passée.