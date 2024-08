Real Madrid : la drôle de sortie médiatique de Kylian Mbappé après sa première ratée au Bernabéu

Kylian Mbappé avait probablement rêvé de meilleurs débuts. Pour sa première au Santiago Bernabéu, devant une foule qui était en bonne partie là pour lui, le Bondynois a déçu. Après un début en Liga assez médiocre face à Majorque, KM9 a encore eu du mal, face au promu Valladolid cette fois. Positionné en pointe de l’attaque madrilène, il a donné l’impression de ne pas savoir comment se positionner, a commis quelques erreurs techniques et s’il a réussi à se procurer quelques occasions, il n’a pas réussi à mettre le ballon au fond des filets.

Des premiers pas assez inquiétants dans son nouveau stade, à l’heure où Vinicius Junior a encore rendu une belle copie par exemple, et où Endrick lui a même volé la vedette. Pas aidé par une équipe rivale qui avait adopté une stratégie très défensive, le Bondynois est donc passé à côté. Il aura l’occasion de se refaire, bien sûr, mais force est de constater que ses débuts sont un peu décevants pour l’instant.

Mbappé est heureux

Après la rencontre, il a pris la parole et a pourtant semblé satisfait. « Ce fut un grand moment, je suis très heureux parce que j’ai débuté au Bernabéu avec une victoire, on a pris les 3 points. Ce fut une grande nuit (sic). Le public a été top. Merci à tous pour ce moment, pour le soutien à l’équipe et envers moi », a déclaré l’international tricolore dans des propos accordés à la télévision du Real Madrid.

« On voulait gagner ce premier match, nous sommes très heureux, et on en veut encore plus. C’est un rêve de jouer dans ce stade, mais nous avons un match jeudi et on veut encore gagner », a conclu le numéro 9 de la Casa Blanca, qui aura effectivement l’occasion de se refaire jeudi soir, sur la pelouse de Las Palmas, pour la troisième journée de Liga…