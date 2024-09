La sonorisation en Ligue 1 et en Ligue 2, le grand projet de la FFF

Depuis plusieurs mois, l’arbitrage français est sous les feux de la rampe. Alors que de nombreuses décisions arbitrales sont pointées du doigt, le VAR est également ciblé. Parfois jugé illisible, l’appréciation de certains choix arbitraux font jaser et le manque de transparence a provoqué l’ire des observateurs de Ligue 1. Dès lors, la Fédération Française de Football aspire à apporter encore plus de visibilité sur les décisions arbitrales et sur les choix menés par les arbitres. Pour régler ces problèmes de visibilité et de transparence entre les arbitres et tous les acteurs du football, un outil pourrait tout changer : la sonorisation.

La sonorisation est entre les mains de la LFP

Équipés d’un micro, les arbitres pourraient directement expliquer leur décision dans les grands écrans d’un stade. Alors que sa mise en place était prévue pour le début de saison, elle a finalement été repoussée à plus tard pour des raisons financières notamment. Présent au siège de la FFF ce mardi pour une grande discussion sur l’arbitrage avec les journalistes, Philippe Diallo a pourtant expliqué que la LFP avait l’avenir de la sonorisation entre les mains alors que la FIFA a donné son autorisation pour sa mise en place prochaine : «il y avait eu des expériences à la Coupe du monde U20 en Argentine et à la Coupe du monde féminine en Australie. Nous avons sauté sur l’occasion pour dire que cette amélioration du dialogue entre les arbitres et le public devait être dans nos compétitions. (…) Sous l’impulsion du directeur de l’arbitre, nos arbitres ont été très rapidement formés. Maintenant, il appartient à la LFP, si elle le souhaite, si elle le peut, de généraliser cela à l’élite.»

Une avancée historique et imminente qui pourrait permettre d’assainir le dialogue entre tous les acteurs, souvent crispés au moment de discuter sur une décision litigieuse. Amaury Delerue a pris sa retraite des terrains en 2022 après une carrière longue de dix ans en Ligue 1. Désormais manager-instructeur des arbitres, l’homme de 47 ans a affirmé que la sonorisation serait une avancée majeure pour le football français ce mardi : «c’est un vieux serpent de mer, la communication et l’ouverture des micros pour les arbitres. Nous sommes prêts à ouvrir les micros et à l’instar de ce qu’a fait Willy Delajod lors de la rencontre entre l’AS Monaco et l’ASSE. Cela fait vraiment œuvre de pédagogie. Les arbitres sont ouverts à le faire et il faut être clair : la parole de l’arbitre doit être rare pour ne pas être dilué. La sonorisation ? J’ai l’espoir que cela soit mis en place dès la deuxième partie de saison. Cela devrait l’être, car des choses ont été annoncées comme l’annonce des grandes décisions. On n’a jamais été aussi proche que cela se fasse. Normalement, l’annonce sur les grands écrans va être mise en place en seconde partie de saison.»

La sonorisation totale désapprouvée

Une arrivée imminente de la sonorisation des arbitres qui fait déjà des émules. Débusqué cet été pour occuper la fonction inédite de conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres, Mickaël Landreau s’est également exprimé sur la sonorisation. Fraîchement arrivé, l’ancien gardien français a affirmé que cette proposition innovante était dans la lignée de ce qu’il observe depuis deux mois : une Fédération qui propose des choses pour faire progresser l’arbitrage et améliorer le spectacle. «Je découvre ça aussi, confirme Landreau. Aujourd’hui, la direction de l’arbitrage propose des choses. À la Ligue, à la Fédération de pouvoir aller piocher des choses en raison des ressources tant logistiques que financières. L’arbitre est à la disposition du jeu. Ce sont des athlètes très exigeants et qui sont très francs sur leurs prestations. C’est hyper enrichissant de vivre ça.» L’une des autres idées qui pourrait faire avancer le football est la sonorisation totale des arbitres pour offrir une totale transparence avec les spectateurs.

Une idée novatrice qui ne fait néanmoins pas l’unanimité. Dans un souci de préciosité de la parole de l’arbitre, Amaury Delerue s’est dit non-favorable à cette sonorisation totale : «si on fait référence à d’autres sports. J’ai peur que le micro ouvert sur 90 minutes dénaturent totalement l’objectif initial, car il y a beaucoup plus de dialogues dans le football que dans le rugby. J’ai peur que cela soit inaudible. Je pense qu’à notre échelle, micro ouvert comme sur certains tournois, sur 4-5-6 situations franches, cela pourrait être extrêmement positif. Pour offrir une explication claire à une décision litigieuse. Il faudrait que cela se fasse que sur 5-6 occasions. Cela serait une vraie avancée.» Une innovation repoussée par l’IFAB, comme l’a expliqué Philippe Diallo en préambule : «on a essuyé un refus de l’IFAB pour le moment. Nous sommes très concernés par toutes ces innovations qui pourraient permettre de renouer le dialogue entre les arbitres et les fans.» Une sonorisation en Ligue 1 serait donc imminente. Nul doute que dans le souci de transparence de la FFF, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour tout le monde.