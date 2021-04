Manchester City - Leeds : les compositions officielles

Cet après-midi, Manchester City accueille le Leeds de Marcelo Bielsa à l'Etihad Stadium pour le compte de la 31e journée de Premier League. Après la manche aller des quarts de finale de Ligue des champions remportée ici même face à Dortmund mardi (2-1), et avant le retour mercredi prochain, Pep Guardiola effectue quelques changements dans son onze.

Nathan Aké est notamment titulaire en charnière, alors que Oleksandr Zinchenko et Benjamin Mendy sont alignés dans le même couloir. La ligne d'attaque est complétement changée. Du côté de Leeds United, Jack Harrison n'est pas éligible pour affronter Manchester City puisqu'il est prêté par le leader du championnat anglais. Hélder Costa le remplace donc sur le côté.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Ake, Mendy - Fernandinho (C), Zinchenko, Bernardo - Torres, Sterling, Jesus.

Leeds : Meslier - Ayling, Llorente, Cooper, Alioski - Phillips - Costa, Dallas, Roberts, Raphinha - Bamford.

📋 One change to the Starting XI, with Costa in for Harrison who is ineligible to face his parent club