Crampons adidas : le nouveau pack Al Rihla spécial Coupe du monde est là

L'équipementier historique de la FIFA, adidas, a présenté son nouveau pack Al Rihla. Ce dernier comprend des paires de crampons en rapport avec la Coupe du monde 2022 au Qatar.

À un peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, les passionnés des crampons n'attendaient que ça. Ce mardi, adidas a dévoilé son tout nouveau pack Al Rihla, une nouveauté dédicace au Mondial qatari.

Ce pack possède d'ailleurs le même nom que le ballon officiel qui sera utilisé sur les pelouses de la prochaine Coupe du monde, Al Rihla signifiant "le voyage" en arabe. Trois nouvelles paires de crampons voient ainsi le jour à cette occasion. Les silos concernés, qui ont un look futuriste et très coloré, sont les suivants : la X, la Predator et la Copa.

Du bleu pour la X

La X Speedportal se présente sous un aspect original. Elle mêle plusieurs couleurs donnant un aspect visuel apaisé et agréable à regarder pour les yeux.

Dominée d'un bleu ciel très clair, cette paire comporte aussi trois bandes multicolores et de nombreuses autres touches de plusieurs couleurs en son sein.

Une Predator façon ballon du Mondial

Concernant la nouvelle Predator, il s'agit de la paire de crampons se rapprochant le plus du ballon Al Rihla pour le Mondial 2022. C'est évidemment tout sauf un hasard, les couleurs étant exactement les mêmes que celles présentes sur la sphère officielle de la Coupe du monde au Qatar.

On retrouve ainsi une base blanche mélangée à un aspect multicolore (bleu, jaune, orange, rose, rouge). La technologie intégrée à ce silo légendaire de la marque aux trois bandes reste inchangée. Le traditionnel Zone Skin, si cher aux habitués de ces chaussures de foot, ne bouge pas.

Une Copa plus sombre, mais tout aussi radieuse

Enfin, l'identité visuelle de la Copa Sense se démarque des autres dans ce nouveau Al Rihla pack d'adidas. La raison ? Ce n'est pas une base claire qui a été choisie par l'équipementier allemand, mais un noir foncé.

En revanche, les applications multicolores viennent en rappel aux deux autres modèles sortis dans ce pack spécial Coupe du monde. On notera notamment que le jaune possède une place importante sur cette paire de Copa, que Pedri a par exemple déjà porté ces derniers jours avec le FC Barcelone à l'entraînement.

